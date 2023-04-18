«Вопросы к следствию»: В СПЧ призвали жестко контролировать дела о госизмене

Принятие поправок о пожизненном лишении свободы за госизмену требует особого внимания СМИ и общества к таким делам. Об этом НСН заявил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод. По его словам, в таком случае актуализируется вопрос доказывания вины и возможных ошибок.

Накануне Госдума приняла поправки о пожизненном лишении свободы за государственную измену. Законопроект предполагает наказание в виде пожизненного лишения свободы за шпионаж и выдачу иностранцам сведений, составляющих гостайну. Кроме того, пожизненное заключение предполагается за переход на сторону противника либо оказание финансовой, материально-технической, консультационной или другой помощи государству в деятельности, направленной против России.

«Если смотреть на международную практику, то приговоры за госизмену, шпионаж очень жесткие. По статьям американского правосудия Джулиану Ассанжу грозит 175 лет тюремного заключения. В других странах тоже не церемонятся по этим статьям. Другое дело, что есть такая составляющая этой статьи, которая звучит как «выдача иностранцам сведений, составляющих гостайну». Здесь в российской практике есть вопросы», - отметил он.

Собеседник НСН также подчеркнул, что некоторые части статьи о передаче данных и финансировании вызывают больше всего вопросов.