«Вопросы к следствию»: В СПЧ призвали жестко контролировать дела о госизмене

Александр Брод заявил в эфире НСН, что принятие поправок о пожизненном лишении свободы за госизмену требует особого внимания СМИ и общества к таким делам. 

Принятие поправок о пожизненном лишении свободы за госизмену требует особого внимания СМИ и общества к таким делам. Об этом НСН заявил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод. По его словам, в таком случае актуализируется вопрос доказывания вины и возможных ошибок.

Накануне Госдума приняла поправки о пожизненном лишении свободы за государственную измену. Законопроект предполагает наказание в виде пожизненного лишения свободы за шпионаж и выдачу иностранцам сведений, составляющих гостайну. Кроме того, пожизненное заключение предполагается за переход на сторону противника либо оказание финансовой, материально-технической, консультационной или другой помощи государству в деятельности, направленной против России.

«Если смотреть на международную практику, то приговоры за госизмену, шпионаж очень жесткие. По статьям американского правосудия Джулиану Ассанжу грозит 175 лет тюремного заключения. В других странах тоже не церемонятся по этим статьям. Другое дело, что есть такая составляющая этой статьи, которая звучит как «выдача иностранцам сведений, составляющих гостайну». Здесь в российской практике есть вопросы», - отметил он.

Собеседник НСН также подчеркнул, что некоторые части статьи о передаче данных и финансировании вызывают больше всего вопросов.

«Ящик Пандоры»: В СПЧ выступили против возвращения смертной казни

«Мы помним дело эколога и правозащитника Александра Никитина, который был обвинен по статье о госизмене, пять лет длилось следствие, но в итоге он был оправдан. По данной части статьи обвиняемые порой говорят, что передают информацию, которая есть в открытых источниках. Здесь вопрос к доказыванию вины, вопросы к следствию. Все обвинения по данной статье должны быть максимально понятными обществу. Прокурорский надзор должен быть особо жестким. Информация должна озвучиваться СМИ, чтобы общество наблюдало за этим. У формулировок оказания финансовой помощи может быть очень широкое толкование, все обвинения должны быть максимально объяснены и обоснованы с точки зрения права. Перевел деньги больной тете в Харьков или поддержал финансами деятельность радикальной организации, у которой руки по локоть в крови. Будем вести мониторинг. Конечно, жаль, что законодатели не провели экспертное обсуждение законопроекта», - заключил он.

Ранее Лидер фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов попросил председателя Конституционного суда Валерия Зорькина рассмотреть вопрос об отмене моратория на смертную казнь в России. Бывший генеральный прокурор России Валентин Степанков в связи с этим заявил «Радиоточке НСН», что глубокого исследования по вопросу возвращения смертной казни не проводилось, а политики используют эту тему для ведения предвыборной кампании.

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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