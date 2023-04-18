Госдума одобрила поправки о пожизненном лишении свободы за госизмену
Государственная Дума приняла поправки о пожизненном лишении свободы за государственную измену.
Так, поправки вносятся в статью 275 УК РФ о государственной измене. Законопроект предполагает наказание в виде пожизненного лишения свободы за шпионаж и выдачу иностранцам сведений, составляющих гостайну. Кроме того, пожизненное заключение предполагается за переход на сторону противника либо оказание финансовой, материально-технической, консультационной или другой помощи государству в деятельности, направленной против России.
На сегодняшний день закон устанавливает ответственность за госизмену в виде лишения свободы сроком до 20 лет.
Законопроект об ужесточении ответственности за государственную измену внесли на рассмотрение в Госдуму 7 апреля. Ужесточить наказание за госизмену до пожизненного срока ранее предлагал депутат Госдумы Андрей Луговой, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+5 257 / сут.
Умерли
398 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+8 416 / сут.
- Российские военные уничтожили 290 солдат ВСУ на Донецком направлении
- Литва предложила поэтапный ввод санкций против «Росатома»
- Госдума приняла поправки об ужесточении ответственности за терроризм
- Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиняемого в шпионаже американского журналиста Гершковича
- Госдума одобрила поправки о пожизненном лишении свободы за госизмену
- Минобороны: Российская авиация и артиллерия уничтожили два украинских склада топлива
- Адвокат рассказала, как заставить магазин продать товар по цене с ценника
- Российские силы поразили подразделения ВСУ, выдвигавшиеся для контратаки
- Минобороны: Российские штурмовые отряды освободили еще три квартала в Артемовске
- Вооруженные силы Судана согласились на перемирие
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru