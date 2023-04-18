Госдума одобрила поправки о пожизненном лишении свободы за госизмену

Так, поправки вносятся в статью 275 УК РФ о государственной измене. Законопроект предполагает наказание в виде пожизненного лишения свободы за шпионаж и выдачу иностранцам сведений, составляющих гостайну. Кроме того, пожизненное заключение предполагается за переход на сторону противника либо оказание финансовой, материально-технической, консультационной или другой помощи государству в деятельности, направленной против России.

На сегодняшний день закон устанавливает ответственность за госизмену в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

Законопроект об ужесточении ответственности за государственную измену внесли на рассмотрение в Госдуму 7 апреля. Ужесточить наказание за госизмену до пожизненного срока ранее предлагал депутат Госдумы Андрей Луговой, сообщает «Радиоточка НСН».

