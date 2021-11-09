Представитель Бенсаада заявил, что сын Галины Джугашвили не может попасть в квартиру из-за конфликта с отцом, алжирцем Хосином Бенсаадом, который, по словам биографа семьи Сталиных Ланы Паршиной, подделал завещание своей умершей супруги не в пользу сына.

Бенсаад-младший в 2008 году уже судился с отцом за доступ к квартире, однако в итоге было заключено мировое соглашение, по которому ему выделили лишь обязательную долю. Паршина заявила, что тогда Бенсаад-старший подкупил адвоката.

Представитель Бенсаада отметил, что его клиент - глухонемой, и его отец на этом основании пытается отправить сына в психиатрическую лечебницу, чтобы завладеть жилплощадью на правах опекуна. Адвокат Бенсаада добавил, что в МВД и Следственный комитет были направлены соответствующие обращения.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что считает «ошибочным» со стороны руководителя СССР Иосифа Сталина требование от союзников открытия второго фронта.