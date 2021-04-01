СМИ: Мошенники похитили у родственника Сталина два миллиона рублей
Племянник Иосифа Сталина, ветеран Великой отечественной войны Леонид Аллилуев и его супруга Галина Аллилуева, стали жертвами мошенников, сообщает РЕН ТВ.
По словам ветерана, в первый раз злоумышленники позвонили ему под видом сотрудников банка и убедили передать пароль от счёта, что позволило из похитить два миллиона рублей.
Во второй раз мошенники представились уже сотрудниками правоохранительных органов и сообщили Аллилуеву о попытке хакеров украсть его деньги. Лжеполицейские предупредили ветерана, что приедут к нему домой, возьмут 3,4 миллиона рублей и поместят их в надёжное место. Но наученный горьким опытом мужчина перезвонил в полицию, и настоящие стражи порядка задержали пришедшую за деньгами 31-летнюю женщину.
Супруга ветерана, в свою очередь, рассказала, что мошенники грозили им кровавой расправой, пугали её похищением и расправой.
В настоящее время возбуждено уголовное дело.
Ранее Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала архивные документы, среди которых было письмо Феликса Дзержинского, написанное в 1925 году, сообщает RT. В документе основатель ВЧК сообщал о замеченной им слежке за Иосифом Сталиным.
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