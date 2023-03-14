Правительству предложили ввести учёт всех собак в России
Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) направил в кабинет министров предложения по предотвращению случаев нападений собак на граждан, сообщает пресс-служба Совета.
В сообщении говорится о необходимости изменить подход к квалификации причинения вреда здоровью по неосторожности, так как зачатую причиной происшествий является безответственное отношение владельца к собаке.
Также в СПЧ предложили ввести систему регистрационного учёта всех собак в России, популяризировать ответственное отношение к выбору собаки, увеличить количество площадок для выгула и дрессировки, а владельцев крупных пород обязать проходить кинологические курсы.
Ранее в посёлке Парфино Новгородской области три питбуля насмерть загрызли семилетнего мальчика, сообщает НСН.
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