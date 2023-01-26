Собака случайно застрелила рыбака в Тюменской области

В Тюменской области собака случайно застрелила рыбака из охотничьего ружья, сообщает объединённая пресс-служба региональной судебной системы.

В сообщении говорится, что трагедия произошла в Тобольском районе 30 октября 2022 года. По данным следствия, Эльмар Т., который вместе с Маннуром М. отправился на рыбалку, взял с собой ружьё ТОЗ-34 12 калибра, положив его в сани.

Заряженное оружие не было поставлено на предохранитель и одна из суетившихся рядом с санями собак наступила на спусковой крючок. Ружьё выстрелило в спину Маннуру, который скончался на месте от травматического шока и обильной кровопотери.

В настоящее время в отношении Эльмара Т., который «грубо нарушил правила обращения с огнестрельным оружием и проявил преступную небрежность», возбуждено уголовное дело, его обвиняют в убийстве по неосторожности.

Ранее собака сорвала Кубок мира по горнолыжному спорту в итальянском Бормио. Она ворвалась на спортивную трассу, а работники безуспешно пытались поймать животное.

