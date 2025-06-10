Правительство Забайкальского края отправили в отставку

Правительство Забайкальского края отправили в отставку. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Александр Осипов.

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Отмечается, что решение было принято после того, как генпрокурор РФ Игорь Краснов раскритиковал региональные власти из-за отмены выплат семьям погибших участников боевых действий в Украине.

Губернатор указал, что в ближайшее время каждый член краевого кабмина должен будет представить результаты своей работы, а также «оперативно решить проблемы граждан, которые поступили генпрокурору».

«За факты попустительского отношения при исполнении своих обязанностей каждый понесет персональную ответственность», - написал Осипов.

Он добавил, что будет создана специальная комиссия, которая оценит соответствие чиновников занимаемым должностям.

Ранее решение об отставке правительства республики Алтай принял глава региона Андрей Турчак, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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