Правительство выделит на отпускные медикам 5 млрд рублей
Кабинет министров выделит 5 миллиардов рублей на отпускные для медицинских работников, которые получали доплаты за работу с пациентами с коронавирусной инфекций. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что деньги предназначены для врачей, среднего и младшего медицинского персонала, водителей скорых, а также сотрудников медорганизаций, подведомственных органам власти, пишут «Известия». Отмечается, что средства пойдут как на оплату взятых отпусков, так и на выплату компенсаций за неиспользованные.
Напомним, в конце июня Владимир Путин объявил о продлении выплат медицинским работникам на июль и август. А 12 числа правительство РФ приняло проект распоряжения о финансовой поддержке медработников, оказывающих помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, подчеркивает Газета.ру.
К слову, ранее стало известно, что медучреждения в Москве начали возвращаться к плановому приему пациентов. Как идет перепрофилирование КТ-центров, созданных в начале эпидемии коронавируса, в эфире НСН рассказала главный врач КДЦ № 6 Ольга Гордина.
«В Москве начала стабилизироваться ситуация, и обращений было значительно меньше. У нас в амбулаторном центре два КТЦ было организовано – на базе головного учреждения и на базе филиала №4. Поскольку надо было оказывать плановую помощь, один КТЦ был перепрофилирован в штатный режим работы. Он работает круглосуточно для оказания плановой медицинской помощи прикрепленным жителям Северного АО Москвы и других учреждений», - подчеркнула медик.
При этом, Ольга Гордина подчеркнула, что бывший КТ-центр прошел тщательную санобработку.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
694 тыс.+6 368 / сут.
Умерли
10 494+198 / сут.
Выздоровели
464 тыс.+9 551 / сут.
- ФСБ просит арестовать советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова
- Верзилову предъявлено обвинение из-за второго гражданства
- ФК «Спартак» уволил генерального директора Цорна
- ФСБ предотвратила теракт в Астрахани
- Правительство выделит на отпускные медикам 5 млрд рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru