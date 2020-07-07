Правительство выделит на отпускные медикам 5 млрд рублей

Кабинет министров выделит 5 миллиардов рублей на отпускные для медицинских работников, которые получали доплаты за работу с пациентами с коронавирусной инфекций. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что деньги предназначены для врачей, среднего и младшего медицинского персонала, водителей скорых, а также сотрудников медорганизаций, подведомственных органам власти, пишут «Известия». Отмечается, что средства пойдут как на оплату взятых отпусков, так и на выплату компенсаций за неиспользованные.

Напомним, в конце июня Владимир Путин объявил о продлении выплат медицинским работникам на июль и август. А 12 числа правительство РФ приняло проект распоряжения о финансовой поддержке медработников, оказывающих помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, подчеркивает Газета.ру.

Лига защиты врачей: Ни один медик не знает, сколько получит в конце месяца

К слову, ранее стало известно, что медучреждения в Москве начали возвращаться к плановому приему пациентов. Как идет перепрофилирование КТ-центров, созданных в начале эпидемии коронавируса, в эфире НСН рассказала главный врач КДЦ № 6 Ольга Гордина.

«В Москве начала стабилизироваться ситуация, и обращений было значительно меньше. У нас в амбулаторном центре два КТЦ было организовано – на базе головного учреждения и на базе филиала №4. Поскольку надо было оказывать плановую помощь, один КТЦ был перепрофилирован в штатный режим работы. Он работает круглосуточно для оказания плановой медицинской помощи прикрепленным жителям Северного АО Москвы и других учреждений», - подчеркнула медик.

При этом, Ольга Гордина подчеркнула, что бывший КТ-центр прошел тщательную санобработку.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
ТЕГИ:ВыплатыОтпускМедикиДеньгиПравительство России
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры