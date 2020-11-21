Правительство выделит дополнительные средства для выплаты медикам за борьбу с COVID-19

На стимулирующие выплаты медикам, которые работают с больными COVID-19, российское правительство выделит дополнительные бюджетные средства, сообщается на сайте кабмина. Соответствующий проект распоряжения члены правительства обсуждали на заседании в четверг, 19 ноября.

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Необходимые средства выделят для выплат стимулирующего характера медикам - за выполнение особо важных работ при непосредственном участии в оказании медицинской помощи больным COVID-19. Также денежное вознаграждение получат военнослужащие и приравненным к ним лица.

«Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», — цитируют сообщение «Известия».

Напомним, 10 ноября решением премьер-министра России Михаила Мишустина на выплаты медикам, работающим с ковид-пациентами, выделено 26 млрд рублей.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:МедикиВыплатыПравительство РоссииКоронавирус
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