Правительство выделит 55 млрд рублей на поддержку семей с детьми до 7 лет

Правительство России дополнительно направит 55 миллиардов рублей на поддержку семей с детьми от трех до семи лет. об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Мишустин подчеркнул, что малообеспеченные семьи с детьми ежемесячно получают денежные выплаты.

По его словам, 200 миллиардов рублей уже были выделены в текущем году для предоставления поддержки семьям в регионах.