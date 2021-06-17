Правительство выделит 55 млрд рублей на поддержку семей с детьми до 7 лет

Правительство России дополнительно направит 55 миллиардов рублей на поддержку семей с детьми от трех до семи лет. об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Мишустин подчеркнул, что малообеспеченные семьи с детьми ежемесячно получают денежные выплаты.

По его словам, 200 миллиардов рублей уже были выделены в текущем году для предоставления поддержки семьям в регионах.

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Глава правительства напомнил, что теперь выплаты стали более адресными и варьируются в зависимости от семейных обстоятельств. Так, выплаты могут составить 50, 75 и 100% от регионального прожиточного минимума.

Ранее глава аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов заявил, что инфляция в продуктовой сфере может держаться на высоком уровне еще долго. Для ее компенсации он предложил выплачивать россиянам по тысяче рублей на еду, сообщила «Российская газета».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПравительствоДетиВыплаты
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