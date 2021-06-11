В Госдуме предложили увеличить МРОТ до 20 тысяч рублей

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России необходимо увеличить более чем на 50%, считает председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«В России труд недооценён. У нас минимальный размер оплаты труда на уровне 13 тысяч – это крайне низкая стоимость труда. Если мы сравним стоимость часа труда в России и в самой отсталой стране Европы, то получим сумму в разы меньше. Чтобы поднять реальные доходы россиян, нужно, как минимум, на законодательном уровне зафиксировать минимальный размер оплаты труда не 13 тысяч, а хотя бы 20 тысяч», - сказал Нилов в эфире «Радио 1».

По его словам, следует изменить и структуру выплаты людям зарплаты.

Как отметил парламентарий, часто бывает, что оклад составляет 25% зарплаты, а остальное составляют стимулирующие выплаты, которые могут и не платить.

«Нужно, чтобы оклад был не менее 70%, а 30% – это стимулирующие выплаты», - предложил Нилов.

Ранее сообщалось, что Минтруд планирует в 2022 году увеличить МРОТ на 6,4% до 13,6 тысяч рублей. Сейчас проект определяющего МРОТ на будущий год закона дорабатывается, затем документ представят на рассмотрение Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

