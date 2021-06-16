В России предложили платить гражданам тысячу рублей на еду
Глава аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов заявил, что инфляция в продуктовой сфере может держаться на высоком уровне еще долго. Для ее компенсации он предложил выплачивать россиянам по тысяче рублей на еду, сообщила «Российская газета».
Сизов уточнил, что было бы достаточно выдавать от 500 до 1000 рублей на каждого члена семьи в месяц, пишет ФАН. По его словам, такая политика может поддержать спрос, а также дать толчок для роста российского аграрного и пищевого бизнеса, сообщил телеканал «360».
Эксперт посчитал, что минимальная стоимость такой программы составит 120 миллиардов рублей. Сизов отметил, что при подсчетах не учитывались расходы на руководство процессом, пишет Газета.ру.
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