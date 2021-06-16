В России предложили платить гражданам тысячу рублей на еду

Сизов уточнил, что было бы достаточно выдавать от 500 до 1000 рублей на каждого члена семьи в месяц, пишет ФАН. По его словам, такая политика может поддержать спрос, а также дать толчок для роста российского аграрного и пищевого бизнеса, сообщил телеканал «360».

Эксперт посчитал, что минимальная стоимость такой программы составит 120 миллиардов рублей. Сизов отметил, что при подсчетах не учитывались расходы на руководство процессом, пишет Газета.ру.

