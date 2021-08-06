Правительство выделит 46 млрд рублей на социальные выплаты медработникам
Правительство РФ выделит около 46 миллиардов рублей на социальные выплаты медработникам. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительсва, передает ТАСС.
По его словам, во время пандемии врачи и медсестры по всей стране продолжают работать в тяжелых условиях, правительство будет и дальше их поддерживать.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила рассмотреть возможность выплачивать пособия за прохождение плановой диспансеризации в полном объеме.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,4 млн+22 660 / сут.
Умерли
163 тыс.+792 / сут.
Выздоровели
5,7 млн+20 141 / сут.
- Правительство выделит 46 млрд рублей на социальные выплаты медработникам
- Цена на газ в Европе обновила рекорд
- «Вежливый штамм». В РАН рассказали о российском варианте коронавируса
- Российские велогонщицы Новолодская и Хатунцева завоевали бронзу Игр в Токио
- В Новгородской области ввели карантин из-за вспышки африканской чумы свиней
- Байден поручил заменить 50% машин в США на электромобили к 2030 году
- Сбежавших из ИВС в Истре ищут в соседних регионах
- В России за сутки выявили 22 660 новых случаев COVID-19
- Грузия заявила о неготовности восстанавливать дипотношения с Россией
- Калви пришел на продолжение оглашения приговора
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru