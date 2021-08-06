Правительство выделит 46 млрд рублей на социальные выплаты медработникам

Правительство РФ выделит около 46 миллиардов рублей на социальные выплаты медработникам. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительсва, передает ТАСС.

По его словам, во время пандемии врачи и медсестры по всей стране продолжают работать в тяжелых условиях, правительство будет и дальше их поддерживать.

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Ранее уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила рассмотреть возможность выплачивать пособия за прохождение плановой диспансеризации в полном объеме.


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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
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