Правительство выделит 46 млрд рублей на социальные выплаты медработникам

Правительство РФ выделит около 46 миллиардов рублей на социальные выплаты медработникам. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительсва, передает ТАСС.

По его словам, во время пандемии врачи и медсестры по всей стране продолжают работать в тяжелых условиях, правительство будет и дальше их поддерживать.