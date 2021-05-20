Правительство выделит 26 млрд рублей на вакцинацию от коронавируса

Правительство выделит дополнительно 26 миллиардов рублей на вакцинацию населения от коронавируса. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

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По его словам, у людей и дальше будет возможность бесплатно вакцинироваться, подготовлены соответствующие изменения в федеральный закон об иммунопрофилактике.

Ранее правительство РФ предложило включить вакцинацию против коронавируса в национальный календарь прививок.

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Фото: government.ru
ТЕГИ:ВакцинацияКоронавирусПравительство
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