Правительство выделит 26 млрд рублей на вакцинацию от коронавируса
20 мая 202114:02
Правительство выделит дополнительно 26 миллиардов рублей на вакцинацию населения от коронавируса. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
По его словам, у людей и дальше будет возможность бесплатно вакцинироваться, подготовлены соответствующие изменения в федеральный закон об иммунопрофилактике.
Ранее правительство РФ предложило включить вакцинацию против коронавируса в национальный календарь прививок.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru