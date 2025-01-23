Правительство выделит 1,5 миллиарда рублей Кубани на возмещение расходов в связи с ЧС
Правительство выделит Краснодарскому краю 1,5 миллиарда рублей на возмещение расходов по ликвидации последствий разлива мазута, заявил глава Минприроды Александр Козлов на совещании с президентом России Владимиром Путиным.
По его словам, компенсация позволит покрыть затраты на проведенные аварийно-спасательные работы и перевозку загрязненного грунта на временную площадку для хранения и обезвреживания отходов.
Ранее Козлов также сообщил, что, по предварительным данным, необходимо будет восстанавливать после разлива мазута в Черном море около 280 гектаров пляжей.
Разлив нефтепродуктов в Черном море произошел после крушения 15 декабря 2024 года двух танкеров — «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» — в районе Керченского пролива, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru