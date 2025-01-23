Завершить откачку мазута с танкера «Волгонефть-239» планируют на следующей неделе

В ходе совещания с членами Кабмина президент России Владимир Путин попросил отчет о работе комиссии по ликвидации последствий крушения танкеров в Черном море.



Савельев отметил, что новых масштабных выбросов мазута в Керченском проливе не наблюдается, а все работы находятся под круглосуточным контролем.

Ранее орнитологи назвали незначительным ущерб для популяции птиц от ЧП на Кубани, напоминает RT.

