Завершить откачку мазута с танкера «Волгонефть-239» планируют на следующей неделе

Завершить откачку мазута с танкера «Волгонефть-239» планируется на следующей неделе, сообщил зампред правительства Виталий Савельев.

В Анапе установят памятник волонтерам, ликвидирующим последствия разлива мазута

В ходе совещания с членами Кабмина президент России Владимир Путин попросил отчет о работе комиссии по ликвидации последствий крушения танкеров в Черном море.

Савельев отметил, что новых масштабных выбросов мазута в Керченском проливе не наблюдается, а все работы находятся под круглосуточным контролем.

Ранее орнитологи назвали незначительным ущерб для популяции птиц от ЧП на Кубани, напоминает RT.

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