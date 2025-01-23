Завершить откачку мазута с танкера «Волгонефть-239» планируют на следующей неделе
23 января 202517:15
Завершить откачку мазута с танкера «Волгонефть-239» планируется на следующей неделе, сообщил зампред правительства Виталий Савельев.
В ходе совещания с членами Кабмина президент России Владимир Путин попросил отчет о работе комиссии по ликвидации последствий крушения танкеров в Черном море.
Савельев отметил, что новых масштабных выбросов мазута в Керченском проливе не наблюдается, а все работы находятся под круглосуточным контролем.
Ранее орнитологи назвали незначительным ущерб для популяции птиц от ЧП на Кубани, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Премьер Латвии назвала условие для отправки военных на Украину
- Охвативший 10 тысяч кв м склада в Клину открытый огонь потушен
- Котяков: Размер маткапитала в феврале составит 912 тысяч рублей
- Не уходивший 12 лет в отпуск россиянин добился выплаты компенсации после увольнения
- До 300 тонн мазута осталось откачать из севшего на мель танкера «Волгонефть-239»
- Правительство выделит 1,5 миллиарда рублей Кубани на возмещение расходов в связи с ЧС
- Путин поручил провести ревизию танкерного флота РФ
- Цены на авиабилеты в РФ выросли на 900 рублей в 2024 году
- Два человека погибли в ДТП с участием двух авто в Истре
- Мексиканская актриса заявила, что была поражена красотой Москвы
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru