Правительство выделило средства на программу поддержки внутреннего туризма для детей

Правительство РФ решило направить средства на выполнение программы поддержки доступных внутренних турпоездок для детей. Об этом сказано на сайте кабмина.

Ростуризм проконтролирует цены на детский отдых на фоне программы кешбэка

«Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу», - говорится в сообщении.

Рпнее, по поручению президента РФ Владимира Путину, которое он озвучил в Послании Федеральному собранию, в 2021 году родителям необходимо возмещать половину стоимости путевок в детские лагеря. В рамках программы кешбэка для детских лагерей родители 357 тысяч детей смогут получить такое возмещение средств. На эти цели направят пять миллиардов рублей.

Россияне смогут приобретать путевки в стационарные детские лагеря по всей стране, оплачивая их картой «Мир», и в течение 5 дней получать автоматический возврат средств в размере половины стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей, напоминает НСН.

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Фото: pixabay.com
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