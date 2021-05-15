Правительство выделило средства на программу поддержки внутреннего туризма для детей

«Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу», - говорится в сообщении.

Рпнее, по поручению президента РФ Владимира Путину, которое он озвучил в Послании Федеральному собранию, в 2021 году родителям необходимо возмещать половину стоимости путевок в детские лагеря. В рамках программы кешбэка для детских лагерей родители 357 тысяч детей смогут получить такое возмещение средств. На эти цели направят пять миллиардов рублей.

Россияне смогут приобретать путевки в стационарные детские лагеря по всей стране, оплачивая их картой «Мир», и в течение 5 дней получать автоматический возврат средств в размере половины стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей, напоминает НСН.

