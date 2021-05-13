Глава Ростуризма рассказала о мерах поддержки туроператоров и кешбэке за детский отдых

Глава Ростуризма Зарина Догузова прокомментировала меры, принятые правительством России для поддержки туристической отрасли страны.

Догузова подчеркнула, что власти продолжают оказывать помощь туристическому рынку на фоне ограничений на международные поездки.

«После временной приостановки авиасообщения с Турцией и Танзанией, туроператоры, чтобы вернуть наших туристов направляли пустые самолеты, и, конечно, несли при этом убытки. Мы обещали компенсировать эти расходы. И сегодня правительство приняло советующее решение, выделен 1 млрд рублей», — заявила глава Ростуризма.

В ведомстве рассчитывают, что эта мера поддержит не только туроператоров, но и туристов, обязательства перед которыми будут выполнены.

Кроме того, Догузова напомнила, что кабмин принял решение субсидировать туроператоров, которые создадут готовые пакетные предложения по наиболее востребованным и труднодоступным направлениям внутреннего туризма, в том числе, на Алтай и Байкал.



«Уже в этом году мы запустим не менее 12 таких чартерных направлений, по которым стоимость отдыха будет снижена для туристов в среднем в 2 раза. В этом году на это будет выделено 1,2 млрд рублей», — рассказала Догузова.

Глава Ростуризма также отметила, что правительство выделило 5 млрд рублей на программу детского туристического кешбэка. Россияне смогут приобретать путевки в стационарные детские лагеря по всей стране, оплачивая их картой «Мир», и в течение 5 дней получать автоматический возврат средств в размере половины стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей. Догузова подчеркнула, что Ростуризм рассчитал предельную сумму кешбэка, ориентируясь на среднюю стоимость детских лагерей у моря.

Программа возврата средств будет доступна также для семей, имеющих льготные сертификаты для детского отдыха. В этом случае будет возвращена половина суммы, доплаченной родителями к сертификату самостоятельно.

Планируется, что программа детского туристического кэшбека будет запущена до конца мая.

