Правительство выделило деньги на соцвыплаты безработным

Благодаря одобрению правительства граждане, имеющие официальный статус безработных, получат 100 процентов необходимых выплат.

Напомним, в четверг, 10 сентября, глава кабмина Михаил Мишустин заявил, что правительство планирует выделить 35 млрд рублей на выплаты безработным гражданам.

Ранее экономист Михаил Хазин в эфире НСН предположил, что количество безработных в России может резко вырасти, если правительство установит безработным регулярную выплату фиксированной суммы, которая равна трем прожиточным минимумам- около 35 тысяч рублей.

«Люди, которые будут регистрироваться безработными, могут, тем не менее, втихаря работать. И если вы будете давать им денег достаточно, чтобы они могли выжить, то может оказаться, что число безработных в стране вырастет на порядок. Это нужно очень долго обсуждать», - полагает он.

