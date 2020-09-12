Правительство выделило деньги на соцвыплаты безработным
Правительство РФ выделит средства Роструду для субвенций на социальные выплаты безработным. Об этом сообщается на сайте кабмина.
«Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», - цитирует сообщение РИА Новости.
Благодаря одобрению правительства граждане, имеющие официальный статус безработных, получат 100 процентов необходимых выплат.
Напомним, в четверг, 10 сентября, глава кабмина Михаил Мишустин заявил, что правительство планирует выделить 35 млрд рублей на выплаты безработным гражданам.
Ранее экономист Михаил Хазин в эфире НСН предположил, что количество безработных в России может резко вырасти, если правительство установит безработным регулярную выплату фиксированной суммы, которая равна трем прожиточным минимумам- около 35 тысяч рублей.
«Люди, которые будут регистрироваться безработными, могут, тем не менее, втихаря работать. И если вы будете давать им денег достаточно, чтобы они могли выжить, то может оказаться, что число безработных в стране вырастет на порядок. Это нужно очень долго обсуждать», - полагает он.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+5 488 / сут.
Умерли
18 484+119 / сут.
Выздоровели
874 тыс.+5 428 / сут.
- Иранского чемпиона казнили после заступничества Трампа
- Правительство выделило деньги на соцвыплаты безработным
- Дания призвала пересмотреть отношение к «Северному потоку-2»
- В России выплаты на ребенка от 3 до 7 лет предусмотрены для 3,5 млн детей
- Создатель «Новичка» прокомментировал версию о более сильной модификации яда
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru