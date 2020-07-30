Новости за ночь: Минтруду предложили увеличить размер выплат безработным
Пособие по безработице в 2021 году должно быть не меньше прожиточного минимума в регионе на второй квартал предыдущего года, считают в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). Соответствующее предложение организация направила в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений, указав, что максимальный размер подобных выплат следует установить на уровне средней зарплаты.
В Минтруде уже заявили, что изучат инициативу, пишут «Известия». Там, однако, напомнили, что пособие по безработице не является постоянной заменой трудовых доходов: это лишь мера поддержки, обеспечивающая минимальный доход на время поиска работы.
Если власти согласятся с идеей ФНПР, то, исходя из средних показателей по стране, выплаты безработным могут достигнуть 12-51 тысячи рублей, говорится в материале. Выплаты будут различаться в зависимости от региона. Например, в Москве прожиточный минимум составляет 19,5 тысячи рублей в месяц, а средняя зарплата – 91,8 тысячи рублей, а в Орловской области это 11,5 тысячи и 31,8 тысячи рублей соответственно.
Между тем, число официально зарегистрированных безработных в России уже превысило отметку в три миллиона.
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