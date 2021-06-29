Правительство выделило 1,5 млрд рублей на льготные перелеты на Дальнем Востоке
Правительство выделило 1,58 миллиарда рублей из резервного фонда на льготные перевозки между регионами Дальнего Востока, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.
Отмечается, что льготным тарифом смогут воспользоваться около 100 тысяч человек, в 2021 году будет организовано 1780 рейсов по сниженной цене.
Стоимость перелета в одну сторону будет варьироваться от 2,2 до 10,9 тысяч рублей. К социально-значимым направлениям, которые участвуют в программе, отнесли рейсы из Хабаровска в Анадырь, из Владивостока в Читу и другие.
Ранее правительство РФ ввело льготы на семейные путешествия по России. Соответствующее постановление ранее подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
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