«Известия»: в правительстве обсуждают автоматическое взимание долгов с бизнеса

Правительство России рассматривает варианты автоматического взимания долгов с бизнеса. Задолженности у исполнителей государственных контрактов спишут сразу же после оплаты договоров, пишет газета «Известия» со ссылкой на протокол совещания у первого замглавы аппарата кабмина Валерия Сидоренко.

По данным СМИ, Федеральной налоговой службе (ФНС) и Минфину поручили до 11 июня рассмотреть целесообразность внесение поправок в закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В пресс-службе правительства газете рассказали, что сейчас предложения, которые поступили от ведомств, анализируются. В будущем Минфин и ФНС должны разработать план реализации этих предложений, сообщили в кабмине.

Ранее экономист поделился мнением, за чей счет Россия выйдет из кризиса.



