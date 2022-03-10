Правительство ввело мораторий на плановые проверки предприятий

Отмечается, что постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Оно будет действовать до конца 2022 года. Подчеркивается, что внеплановые проверки нужно будет согласовывать с прокуратурой.

Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля. После этого многие западные страны объявили о введении антироссийских санкций. Вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что США ищут повод для отмены введенных санкций против России из-за специальной операции на Украине. По его словам, они уже начали понимать, что перегнули палку.

