Правительство ввело мораторий на плановые проверки предприятий
Власти России ввели мораторий на проведение плановых проверок предприятий и предпринимателей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабмина.
Отмечается, что постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Оно будет действовать до конца 2022 года. Подчеркивается, что внеплановые проверки нужно будет согласовывать с прокуратурой.
Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля. После этого многие западные страны объявили о введении антироссийских санкций. Вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что США ищут повод для отмены введенных санкций против России из-за специальной операции на Украине. По его словам, они уже начали понимать, что перегнули палку.
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