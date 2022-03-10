Эксперт оценил план первоочередных мер поддержки экономики и бизнеса Москвы

Сергей Собянин принял совершенно актуальный и доскональный план мер по поддержке столичной экономики и бизнеса, считает член Совета московской «Деловой России» Георгий Житков.

Работа команды Сергея Собянина в кризисных ситуациях ещё раз подтверждает мнение, что в столице аккумулирована лучшая управленческая команда страны. Об этом заявил член Совета московской «Деловой России» Георгий Житков. По его словам, принятый городским руководством план первоочередных мер поддержки экономики и бизнеса Москвы затрагивает все основные аспекты работы как крупных предприятий столицы, так и среднего и малого бизнеса.

Говоря о конкретных мерах поддержки, Житков отметил оперативное выделение кредитов, которое направлено на спасение как самих предприятий, так и рабочих мест на них, а значит поддержание платёжеспособного спроса.

«Безусловно, востребованной мерой поддержки станут арендные каникулы и мораторий на повышение арендных ставок. Также подчеркну ускоренный порядок контрактования и увеличение аванса до 70 процентов. Для предприятий это означает, что пока идёт обрушение внешних и прочих заказов, Москва даёт возможность продержаться несколько месяцев за счёт, скажем честно, не самых маленьких закупок. Тем самым, давая передышку бизнесу как минимум на несколько месяцев для выстраивания новых бизнес-решений. По факту это игра на опережение», – уверен член Совета московской «Деловой России».

Очень важным последствием поддержки со стороны городских властей в условиях возможного спада экономики Житков назвал сэкономленные ресурсы и нервы предпринимателей. Отдельно он остановился на продуманной кадровой политике в Москве.

«Возможно, одним из самых главных решений можно назвать - создание специального кадрового центра в Москве. Коллеги подтвердят - дефицит квалифицированных кадров сегодня - страшнее всех санкций!», – заявил Житков.

Он также подчеркнул, что все перечисленные основные меры поддержки экономики и бизнеса Москвы можно считать фундаментом развития столичной экономики как минимум на несколько лет.

Ранее в четверг 10 марта власти Москвы приняли региональный пакет мер поддержки экономики и бизнеса. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, основными задачами властей города станут: социальная поддержка горожан, сохранение рабочих мест, бесперебойное функционирование предприятий и организаций, которые предоставляют гражданам товары и услуги. Как заявил глава города, по мере необходимости принятый пакет будут дополняться новыми мерами по обеспечению устойчивого функционирования экономики и поддержке граждан.

