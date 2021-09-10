Правительство впервые опубликовало программы по интеграции РФ и Белоруссии

В Минске прошло заседание Совета министров Союзного государства, по итогам которого глава российского правительства Михаил Мишустин со своим белорусским коллегой Романом Головченко одобрили все 28 Союзных программ по интеграции двух стран. Текст документа впервые опубликован на сайте правительства РФ.

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Среди программ по интеграции указаны сближение макроэкономической и денежно-кредитной политики, гармонизация валютного регулирования и регулирования финансового рынка. Также будут приведены к единому образцу стандарты противодействия "финансовому терроризму".

Кроме того, правительства намерены провести гармонизацию платежных систем, налогового и таможенного законодательства, унифицировать транспортный рынок. Одной из программ также является создание объединенных рынков газа, нефти и нефтепродуктов, а также электрической энергии.

Также в рамках Союзного государства планируется развитие атомной энергетики и формирование общей аграрной и промышленной политики. В документе предполагается унификация законов, регулирующих туризм и социально-трудовую сферу.

Новые договоренности Москвы и Минска рано называть «историческими», поскольку президент Белоруссии лишь обещал подписать документы, но может и не сделать это, сказал в эфире НСН член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:Союзное государствоБелоруссияРоссияПравительство
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