Правительство впервые опубликовало программы по интеграции РФ и Белоруссии

Среди программ по интеграции указаны сближение макроэкономической и денежно-кредитной политики, гармонизация валютного регулирования и регулирования финансового рынка. Также будут приведены к единому образцу стандарты противодействия "финансовому терроризму".

Кроме того, правительства намерены провести гармонизацию платежных систем, налогового и таможенного законодательства, унифицировать транспортный рынок. Одной из программ также является создание объединенных рынков газа, нефти и нефтепродуктов, а также электрической энергии.

Также в рамках Союзного государства планируется развитие атомной энергетики и формирование общей аграрной и промышленной политики. В документе предполагается унификация законов, регулирующих туризм и социально-трудовую сферу.

Новые договоренности Москвы и Минска рано называть «историческими», поскольку президент Белоруссии лишь обещал подписать документы, но может и не сделать это, сказал в эфире НСН член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько.

