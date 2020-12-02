Правительство утвердило выплаты студентам-медикам за борьбу с COVID-19

Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о выделении студентам-медикам, борющимся с коронавирусом, до 10 тыс руб в месяц в ноябре-декабре, передает РИА Новости.

В конце прошлой недели власти РФ выделило 26,1 млрд рублей на выплаты медработникам до 15 декабря. Медики будут получать специальные социальные выплаты из Фонда социального страхования (ФСС). Фонд будет перечислять средства исходя из предоставленных медучреждениями данных.

Ранее в четверг Мишустин сообщил, что правительство до конца года направит 10 млрд рублей на доплаты медикам, борющимся с коронавирусом.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусПравительство России
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