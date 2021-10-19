Правительство утвердило правила блокировки связи в колониях и СИЗО
Правительство России утвердило правила взаимодействия органов ФСИН с сотовыми операторами для блокировки связи в колониях и СИЗО. Постановление кабмина опубликовано на официальном портале правовой информации.
Так, согласно документу, если в СИЗО или колонии обнаружат, что заключенные незаконно пользуются мобильной связью, руководитель учреждения должен направить соответствующему оператору уведомление о прекращении оказания услуги. Решение руководитель должен принять не позднее 24 часов с момента обнаружения незаконного пользования связью.
Оператор, в свою очередь, обязан прекратить оказание услуг.
Между тем, в сентябре уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что нахождение в изоляции не может быть абсолютным, сообщает РИА Новости.
По его словам, от того, что заключенные в СИЗО или колонии смогут общаться с родственниками по телефону, «ущерба для следствия не может быть».
Также Титов считает, что для поддержания связи с родными заключённым можно разрешить не только телефоны, но и компьютеры с доступом в интернет.
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