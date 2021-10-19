Правительство утвердило правила блокировки связи в колониях и СИЗО

Между тем, в сентябре уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что нахождение в изоляции не может быть абсолютным, сообщает РИА Новости.

По его словам, от того, что заключенные в СИЗО или колонии смогут общаться с родственниками по телефону, «ущерба для следствия не может быть».

Также Титов считает, что для поддержания связи с родными заключённым можно разрешить не только телефоны, но и компьютеры с доступом в интернет.

