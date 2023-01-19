Правительство утвердило положение о госконтроле за деятельностью иноагентов

Правительство РФ утвердило положение о государственном контроле за деятельностью иностранных агентов. Документ опубликован на правовом портале.

Документ состоит из 58 пунктов. В нём четыре раздела: общие положения, раздел об осуществлении государственного контроля, о мерах правового регулирования по результатам госконтроля и об обжаловании решений.