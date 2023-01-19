Правительство утвердило положение о госконтроле за деятельностью иноагентов

Правительство РФ утвердило положение о государственном контроле за деятельностью иностранных агентов. Документ опубликован на правовом портале.

Документ состоит из 58 пунктов. В нём четыре раздела: общие положения, раздел об осуществлении государственного контроля, о мерах правового регулирования по результатам госконтроля и об обжаловании решений.

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Согласно положению, задачами госконтроля являются предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований законодательства об иностранных агентах.

Документ принят во исполнение Закона о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием.

Ранее телеведущий Иван Ургант заявил в интервью НСН, что не понимает, почему его хотят признать иноагентом.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ЗаконНарушенияИноагентыПравительство России
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