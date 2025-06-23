В Иране пообещали продолжить обогащать уран в мирных целях
Иран не будет отказываться от обогащения урана в мирных целях. Об этом заявил замминистра иностранных дел республики Маджид Тахт-Раванчи немецкому телеканалу ARD.
Как отметил замглавы МИД, Иран - добросовестный участник Договора о нераспространении ядерного оружия и обогащает уран «в мирных целях, на благо нашей страны».
«Никто не может нам говорить, что мы должны делать, пока мы следуем нашим обязательствам в рамках договора», - подчеркнул Тахт-Раванчи.
Между тем в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили, что оборудование для обогащающих уран центрифуг в иранских Тегеране и Кередже пострадало в результате атак Израиля, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ушаков сообщил о контактах России и США по Ирану
- СМИ: Премьер Японии отменит участие в саммите НАТО в Гааге
- СМИ: Иран до ударов США вывез оборудование с ядерного объекта в Фордо
- Алиханов сообщил о разработке мер для защиты российского рынка
- Пострадавший при взрыве газа в Серове мужчина скончался
- В Иране пообещали продолжить обогащать уран в мирных целях
- На Курилах саперы уничтожили 3514 взрывоопасных предметов
- Грушко: Нормализация отношений России с НАТО не просматривается
- В России единые школьные учебники по всем предметам появятся в 2026 году
- В Белгородской области машины скорой помощи оборудуют сетками от ударов БПЛА
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru