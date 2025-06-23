В Иране пообещали продолжить обогащать уран в мирных целях

Иран не будет отказываться от обогащения урана в мирных целях. Об этом заявил замминистра иностранных дел республики Маджид Тахт-Раванчи немецкому телеканалу ARD.

Как отметил замглавы МИД, Иран - добросовестный участник Договора о нераспространении ядерного оружия и обогащает уран «в мирных целях, на благо нашей страны».

«Никто не может нам говорить, что мы должны делать, пока мы следуем нашим обязательствам в рамках договора», - подчеркнул Тахт-Раванчи.

Между тем в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили, что оборудование для обогащающих уран центрифуг в иранских Тегеране и Кередже пострадало в результате атак Израиля, пишет 360.ru.

