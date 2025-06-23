На Курилах саперы уничтожили 3514 взрывоопасных предметов

Специалисты дислоцированного на Сахалине армейского корпуса Восточного военного округа нашли и уничтожили более 3,5 тысячи взрывоопасных предметов во время разминирования курильского острова Шумшу. Об этом сообщили в пресс-службе ВВО.

Отмечается, что саперы очистили от опасных находок 28 гектаров из запланированных 44 на территории будущего военно-исторического мемориального комплекса в честь 80-летия Великой Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Объект откроют в августе.

Специалисты обнаружили 3514 взрывоопасных предметов, их уничтожают методом подрыва. Большая часть находок - патроны от винтовок Мосина и Арисака, гранаты, снаряды. К работам привлечены более 20 военнослужащих и пять единиц спецтехники. Основные усилия саперов сосредоточены в районе мыса Курбатов, при этом уже завершена сплошная очистка участка местности в районе населенного пункта Байково. После разминирования специалисты примут участие в военно-исторической реконструкции высадки морского десанта.

Ранее специалисты Ногинского спасательного центра МЧС обнаружили и ликвидировали 1801 взрывоопасный предмет в Липецкой области, пишет 360.ru.

