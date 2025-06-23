Грушко: Нормализация отношений России с НАТО не просматривается
Нормализация отношений России и НАТО не просматривается на фоне агрессивной политики блока. Об этом заявил замглавы российского МИД Александр Грушко в беседе с РИА Новости.
Как отметил замминистра, Североатлантический альянс не проявляет готовность к прагматичному сотрудничеству на основе принципов суверенного равенства и регулярно называет Россию «угрозой номер один».
«Под эту установку выстраивается процесс военного строительства НАТО, создающий... серьезные и долгосрочные риски для нашей безопасности. В таких условиях нормализация отношений не просматривается даже в отдаленной перспективе», - подчеркнул Грушко.
Ранее Александр Грушко допустил, что НАТО будет усиливать «военный психоз» до запланированного на 25 июня саммита блока, где будет принято решение об увеличении оборонных бюджетов до 5%, напоминает 360.ru.
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