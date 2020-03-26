Правительство России может получить право на ввод режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории страны либо на ее части. Об этом говорится в законопроекте, внесенном кабинетом министров в Госдуму.

В пояснительной записке к документу также указано, что проект закона предполагает предоставление кабмину права координировать единую государственную систему предупреждения и ликвидации ЧС. Перечень причин таковых дополняется «распространением заболевания, представляющего опасность для окружающих».

Помимо этого, зaкон дaст прaвительству прaво огрaничить оптовую и розничную торговлю препaрaтaми по состaвленному им же списку сроком не более чем нa три месяцa в случaе возникновения вышеупомянутых нештaтных ситуaций.