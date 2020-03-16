Правительство РФ запускает сайт о коронавирусе
Российское правительство запустит специальный интернет-ресурс для информирования о распространении COVID-19 в России – стопкоронавирус.рф. Как пишет ТАСС, об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, задача нового ресурса заключается в том, чтобы информировать людей о профилактике коронавируса, а также вести работу по опровержению слухов и фейков.
Также Чернышенко подчеркнул, что на портале «будет отражаться реальная картина по ситуации с COVID-19 в стране и за рубежом».
Между тем, власти Москвы ввели запрет на проведение массовых мероприятий. Он будет действовать с 16 марта по 10 апреля. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина. Отмечается, что речь идет о любых досуговых мероприятиях «в сфере культуры, физкультуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности». На открытом воздухе запрещено проводить мероприятия с любой численностью участников, в помещениях — с участием более 50 человек одновременно.
Кроме того, в мегаполисе с 21 марта до 12 апреля закроют государственные общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования, пишет Свободная пресса.
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