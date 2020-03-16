Правительство РФ запускает сайт о коронавирусе

Российское правительство запустит специальный интернет-ресурс для информирования о распространении COVID-19 в России – стопкоронавирус.рф. Как пишет ТАСС, об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, задача нового ресурса заключается в том, чтобы информировать людей о профилактике коронавируса, а также вести работу по опровержению слухов и фейков.

Также Чернышенко подчеркнул, что на портале «будет отражаться реальная картина по ситуации с COVID-19 в стране и за рубежом».