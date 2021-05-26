Правительство РФ выделит почти 3 млрд рублей на производство тестов на COVID-19
Правительство России распорядилось выделить Роспотребнадзору около 3 млрд рублей для производства тестов на коронавирусную инфекцию. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Уточняется, что за счёт этих средств будет произведено не менее 29 млн тест-систем.
Между тем, ранее центр стратегического планирования Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России получил регистрационное удостоверение на тест-систему «АмплиТест SARS-CoV-2 LAMP», которая может обнаружить любой вид коронавируса, циркулирующие на территории РФ, сообщает Ura.ru.
В пресс-службе ФМБА также отметили, что новое медицинское изделие является не только высокоточным, но и самым быстрым на рынке вариантом проведения исследования для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2. Кроме того, в состав новинки входит внутренний контрольный образец (ВКО), который, в том числе, служит для исключения ложноотрицательных результатов.
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