Роспотребнадзор зарегистрировал новую тест-систему для определения антител к коронавирусу
Первая иммуноферментная тест-система для количественного определения антител к коронавирусной инфекции зарегистрирована в России. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
Отмечается, что систему разработал и зарегистрировал Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера.
Новая тест-система способна распознавать антитела к COVID-19 в крови инфицированных пациентов с клиническими признаками вируса, а также уже переболевших или контактировавших с COVID-больными при отсутствии симптомов инфекции.
Высокая аналитическая чувствительность теста позволяет определять уровень антител при их низком количестве в образцах сыворотки или плазмы крови. Как отмечают в Роспотребнадзоре, с помощью тест-системы специалисты могут оценить степень выраженности антительного иммунного ответа: от очень низкой до очень высокой. В дальнейшем это помогает медикам принять решение о необходимости дополнительной вакцинации против коронавируса.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила российские тест-системы для выявления COVID-19, отметив, что они эффективны для выявления мутаций вируса, напоминает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru