Правительство РФ предложило добавить прививку от COVID-19 в национальный календарь

В Совфеде назвали саммит Путина и Байден залогом стабильности всего мира ГД поддержала проект об ужесточении ответственности за нетрезвое вождение «Кривая линия» предотвращает экологическую катастрофу Названа сумма, которую потеряет Япония при отмене Олимпиады и Паралимпиады