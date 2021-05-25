Правительство РФ предложило добавить прививку от COVID-19 в национальный календарь
Правительство России внесло в Госдуму законопроект о включении прививки от коронавируса в национальный календарь профилактических прививок. Документ опубликован в думской электронной базе.
Кабмин предлагает внести поправки в закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».
Согласно законопроекту, предлагается добавить прививку от COVID-19 в календарь наравне с профилактическими прививками от гепатита В, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза, эпидемического паротита, гемофильной инфекции, пневмококковой инфекции и гриппа.
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