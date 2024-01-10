Правительство РФ не поддержал законопроект об увеличении выплаты при рождении ребенка

Авторы инициативы объяснили ее актуальность проблемой демографии в стране. Парламентарии предложили изменить сумму единовременного пособия при рождении ребенка с 8 тысяч рублей (с учетом индексаций она составляет 20 472,77 рубля) до 30 тысяч рублей, чтобы повысить благосостояние россиян.

Как напомнил кабмин, размер единоразового пособия подвергается ежегодной индексации, а на отдельное повышение размера выплат понадобятся дополнительные бюджетные средства. При этом авторы законопроекта не предоставили предложение по источникам финансирования.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительством был разработан план основных мероприятий по проведению в стране Года семьи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

