Правительство РФ не поддержал законопроект об увеличении выплаты при рождении ребенка

Кабмин России не поддержал проект закона депутатов Госдумы от ЛДПР, который предлагал увеличение выплат пособий при рождении ребенка до 30 тысяч рублей, сообщает «Лента.ру».

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Авторы инициативы объяснили ее актуальность проблемой демографии в стране. Парламентарии предложили изменить сумму единовременного пособия при рождении ребенка с 8 тысяч рублей (с учетом индексаций она составляет 20 472,77 рубля) до 30 тысяч рублей, чтобы повысить благосостояние россиян.

Как напомнил кабмин, размер единоразового пособия подвергается ежегодной индексации, а на отдельное повышение размера выплат понадобятся дополнительные бюджетные средства. При этом авторы законопроекта не предоставили предложение по источникам финансирования.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительством был разработан план основных мероприятий по проведению в стране Года семьи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Павел Львов
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