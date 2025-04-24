Правительство решило признать криптовалюту имуществом
Правительство России внесло на рассмотрение депутатов законопроект, который признавал бы криптоактивы имуществом, сообщают РИА Новости со ссылкой на базу документов Госдумы.
Инициатива правительства должна дополнить Уголовный и Уголовно-процессуальный кодекс России. Она будет регламентировать действия сотрудников полиции в тех случаях, когда имущество подлежит конфискации или является вещественным доказательством.
Новый закон должен помочь в расследовании дел, связанных с мошенничеством и киберворовством, отмечается в пояснительной записке. На данный момент криптовалюта считается имуществом только при коррупции и финансировании терроризма.
Ранее сообщалось, что в России появится официальная биржа криптовалют, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru