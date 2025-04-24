Правительство решило признать криптовалюту имуществом

Инициатива правительства должна дополнить Уголовный и Уголовно-процессуальный кодекс России. Она будет регламентировать действия сотрудников полиции в тех случаях, когда имущество подлежит конфискации или является вещественным доказательством.

Новый закон должен помочь в расследовании дел, связанных с мошенничеством и киберворовством, отмечается в пояснительной записке. На данный момент криптовалюта считается имуществом только при коррупции и финансировании терроризма.

Ранее сообщалось, что в России появится официальная биржа криптовалют, напоминает НСН.

