Правительство решило признать криптовалюту имуществом

Правительство России внесло на рассмотрение депутатов законопроект, который признавал бы криптоактивы имуществом, сообщают РИА Новости со ссылкой на базу документов Госдумы.

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Инициатива правительства должна дополнить Уголовный и Уголовно-процессуальный кодекс России. Она будет регламентировать действия сотрудников полиции в тех случаях, когда имущество подлежит конфискации или является вещественным доказательством.

Новый закон должен помочь в расследовании дел, связанных с мошенничеством и киберворовством, отмечается в пояснительной записке. На данный момент криптовалюта считается имуществом только при коррупции и финансировании терроризма.

Ранее сообщалось, что в России появится официальная биржа криптовалют, напоминает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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