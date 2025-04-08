Политическая и финансовая ситуация складывается не пользу криптовалют, так как они более рискованны и волатильны, так что, вероятно, тренд на их снижение сохранится. Об этом в пресс-центре НСН рассказал директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

«За последний десяток лет криптовалюты стали частью финансового мира. Они проявляют прямую корреляцию к фондовым индексам. С точки зрения локальной ситуации сейчас глобальные тренды складываются не в пользу криптовалют, потому что риск резко растет. Криптовалюты более волатильны, рискованны. Вполне вероятно, что снижение продолжится. Если говорить про ключевую ставку, то ФРС явно попридержит коней, с учетом тех событий, которые происходят в США, что также негативно отразится на наиболее рискованных активах», - рассказал он.

В свою очередь президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян заявил в пресс-центре НСН, что криптовалюта пользуется спросом, так как это попытка уйти от избыточного регулирования на финансовом рынке.

«Я очень осторожно отношусь к крипте, с другой стороны ее большое достоинство в том, что я рассматриваю ее, как реакцию на избыточную «зарегулированность» рынка. В перспективе она будет развиваться, как параллельная официальным валютам валюта, но когда ты не понимаешь систему управления валютой, крипта является для тебя загадкой. Потому что там слишком много участников и непонятные правила. Основная причина спроса на крипту — это уход от избыточного регулирования. Высокая волатильность крипты объяснима. Чем больше хаоса будет на финансовом рынке, тем больше будет расширяться доля криптовалюты», - подытожил он.

Ранее Кабаков заявил в пресс-центре НСН, что несмотря на турбулентную геополитическую ситуацию, на фондовом рынке есть сейчас интересные инструменты, такие как облигации федерального займа и дальние облигации.

