Базу тиктокеров предложили создать в Якутии на «дальневосточном гектаре»

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил, что в Якутии на «дальневосточном гектаре» планируют создать базу для блогеров социальной сети TikTok, сообщает РИА Новости.

По его словам, гектара земли достаточно для реализации небольшого проекта для удачного времяпрепровождения нескольких десятков человек.

«Якутии в декабре предлагали создать базу тиктокеров. Я не знаю, что это такое, но знаю, что это популярная сейчас штука», - отметил министр.

Чекунков рассказал, что на «дальневосточных гектарах» в основном занимаются сельским хозяйством или строят собственные дома, но есть и «пространства для коллективных активностей», например, школа карате на Курильских островах и центр иппотерапии.

Министр добавил, что для получателей «дальневосточных гектаров», организовавших поселения, будет сделана инфраструктура, на что в рамках нацпрограммы развития Дальнего Востока предусмотрено более семи миллиардов рублей после 2025 года.

Ранее глава Якутии Айсен Николаев заявил, что в республике могут создать биотехнологический кластер, сообщает RT. По его словам, есть также много предложений по здравоохранению, например, строительство ряда крупных медицинских центров.

