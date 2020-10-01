Правительство проработает вопрос проведения Года Байкала

Правительство проработает вопрос проведения Года Байкала совместно с властями Иркутской области и Бурятии. Соответствующее поручение кабмину дал российский президент Владимир Путин.

Вырубка леса на Байкале уже началась

Отмечается, что срок представления доклада по данному вопроса - до 1 декабря текущего года. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и главы Иркутской области и Бурятии.

Ранее сообщалось, что врио иркутского губернатора Игорь Кобзев с депутатами ГД, представителями Иркутского отделения Русского географического общества, научной общественности региона обсудил меры защиты акватории озера Байкал.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ПутинБайкал
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