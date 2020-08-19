Кобзев обсудил меры защиты акватории Байкала

Дайверы центра «БайкалТек» показали рыболовные сети, которые накануне подняли со дна Байкала. Президент общественной организации «Глубина ответственности за Байкал», член Иркутского отделения Русского географического общества Александр Красовский рассказал, что экосистеме наносится огромный ущерб. За два погружения дайверы подняли 10 сетей с места, которое чистили в ноябре прошлого года.

Глава региона Игорь Кобзев отметил, что проблему нужно решать комплексно, учитывая предложения научного сообщества.

«Сегодня мы обсудили предложение Иркутского научно-исследовательского технического университета разработать биоразлагающиеся сети. Они изготавливаются из экологического материала, не наносят вреда акватории, не выделят токсинов и в течение определенного времени полностью разлагаются в воде. Необходимо более подробно изучить это предложение. Кроме того, для решения проблемы нужно рассмотреть вопрос об увеличении штрафных санкций в отношении тех, кто использует сети для ловли рыбы на Байкале», - отметил он.

Также Игорь Кобзев принял участие и в заседании Русского географического общества, на котором утвердили грантовую программу Иркутского областного отделения на 2020 год. Также обсудили концепцию стратегически важного документа — Атласа чрезвычайных ситуаций Иркутской области.

