Правительство России предложило отменить плановые проверки трудовых мигрантов

Так, МВД предстоит предложить поправки к июню, а в сентябре правительство хочет внести законопроект в Госдуму. Предполагается, что реформа поспособствует экономическому росту России.

Сокращение плановых проверок бизнеса также укладывается в параметры «регуляторной гильотины», цель которой – ослабить надзор за предпринимателями.

Первый зампред фракции КПРФ Николай Коломейцев предположил, что ослабление контроля над мигрантами приведет к росту преступности, добавив, что рабочих мест будут лишаться коренные жители России. Первый зампред фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев признал, что тема миграции в России очень чувствительная и добавил, что сокращение проверок возможно при появлении механизмов, пресекающих возможность труда нелегальных мигрантов.

