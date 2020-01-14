Правительство России предложило отменить плановые проверки трудовых мигрантов
Правительство РФ намерено внести в парламент законопроект, предполагающий отказ от плановых проверок юрлиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении контроля в сфере миграции. Соответствующий пункт содержится в плане законопроектной деятельности кабмина на 2020 год, пишут «Известия».
Так, МВД предстоит предложить поправки к июню, а в сентябре правительство хочет внести законопроект в Госдуму. Предполагается, что реформа поспособствует экономическому росту России.
Сокращение плановых проверок бизнеса также укладывается в параметры «регуляторной гильотины», цель которой – ослабить надзор за предпринимателями.
Первый зампред фракции КПРФ Николай Коломейцев предположил, что ослабление контроля над мигрантами приведет к росту преступности, добавив, что рабочих мест будут лишаться коренные жители России. Первый зампред фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев признал, что тема миграции в России очень чувствительная и добавил, что сокращение проверок возможно при появлении механизмов, пресекающих возможность труда нелегальных мигрантов.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Фейерверки запретят запускать у больниц и жилых домов
- Правительство России предложило отменить плановые проверки трудовых мигрантов
- Новости за ночь: Хафтар объяснил отъезд из Москвы без соглашения с оппонентами
- Новости за ночь: В России увеличилось количество банкротов
- Новости за ночь: Правительство не включило новые пенсии в план на 2020 год