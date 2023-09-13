Правительство повысило первый взнос по ипотечным госпрограммам до 20%

Ранее минимальный размер взноса составлял 15%.

«Заемщик оплачивает … 20 и более процентов стоимости приобретаемого жилого помещения, строящегося или приобретаемого индивидуального жилого дома», — говорится в документе.

Изменения касаются кредитов и займов, договор (или дополнительное соглашение о рефинансировании) по которым заключены со дня вступления в силу постановления. Документ, датированный 9 сентября, вступит в силу 20 сентября.

Между тем президент Владимир Путин предложил расширить дальневосточную ипотеку под 2% для всех сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса в регионе, пишет RT.

