Правительство повысило первый взнос по ипотечным госпрограммам до 20%

Правительство России увеличило до 20% минимальный размер первоначального взноса по ипотечным программам с государственной поддержкой. Соответствующее постановление кабмина опубликовано на официальном портале правовой информации.

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Ранее минимальный размер взноса составлял 15%.

«Заемщик оплачивает … 20 и более процентов стоимости приобретаемого жилого помещения, строящегося или приобретаемого индивидуального жилого дома», — говорится в документе.

Изменения касаются кредитов и займов, договор (или дополнительное соглашение о рефинансировании) по которым заключены со дня вступления в силу постановления. Документ, датированный 9 сентября, вступит в силу 20 сентября.

Между тем президент Владимир Путин предложил расширить дальневосточную ипотеку под 2% для всех сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса в регионе, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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