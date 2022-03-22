В РЖД заявили, что постараются удержать цены на билеты на прежнем уровне
22 марта 202217:02
РЖД постараются не допустить роста цен на пассажирские билеты в 2022 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора ОАО «РЖД» Олега Белозерова.
Белозеров также отметил, что к настоящему моменту РЖД перевезли большое количество беженцев. Гендиректор ОАО «РЖД» уточнил, что с Ростовского направления было вывезено более 16 тысяч человек, среди которых 5,5 тысяч — дети.
Ранее РЖД объявили об отмене обязательного масочного режима в поездах.
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22 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru