В РЖД заявили, что постараются удержать цены на билеты на прежнем уровне

РЖД постараются не допустить роста цен на пассажирские билеты в 2022 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора ОАО «РЖД» Олега Белозерова.

В РЖД отменили термометрию и масочный режим в поездах и на вокзалах

Белозеров также отметил, что к настоящему моменту РЖД перевезли большое количество беженцев. Гендиректор ОАО «РЖД» уточнил, что с Ростовского направления было вывезено более 16 тысяч человек, среди которых 5,5 тысяч — дети.

Ранее РЖД объявили об отмене обязательного масочного режима в поездах.

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