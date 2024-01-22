Правительство поддержало законопроект о регулировании «сиротского» контента

Соответствующую инициативу внесли в Госдуму в июле 2023 года сенаторы Валентина Матвиенко, Лилия Гумерова, Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников. На данный момент использование музыки, фотографий или книг неизвестного авторства не регулируется законодательно. Законопроект предполагает выдачу лицензий на его использование через уполномоченную организацию. При этом на номинальный счет также будет начисляться гонорар. Объявившись, автор произведений сможет списать эти средства.

Поддержав законопроект, правительственная комиссия предложила ряд нововведений. Среди прочего планируют установить срок охраны сиротских произведений и доработать порядок работы номинального счета. Согласно поправкам, открывать его можно будет только в российских кредитных организациях. С принятием инициативы уполномоченная организация по управлению правами на коллективной основе проверит, действительно ли правообладатель произведения неизвестен. Затем в интернете разместят объявление о поиске автора. Если он не объявится в течение 30 дней, контент внесут в специальный реестр.

Ранее на ведущую телевизионного кулинарного шоу «Едим дома!» Юлию Высоцкую подали в суд за использование чужих фотографий без разрешения. Фотограф требует выплатить ему 125 тысяч рублей или удалить все фотографии с сайта, напоминает «Радиоточка НСН».