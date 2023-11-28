Родные Шаинского потребовали компенсацию от рэпера Liaze за песню крокодила Гены

По данным агентства, рэп-исполнитель использовал слова и музыку из произведения Шаинского, не получив соответствующего разрешения. При этом Liaze заявлял представителям своего лейбла, что уладил вопросы по авторским правам.

Как отметил сын Шаинского Вячеслав, никто не договаривался с семьей композитора об использовании музыки. Правообладателем произведений является вдова Шаинского Светлана, вопросами финансов и использования произведений де-факто занимается Вячеслав.

«Мы написали на лейбл и сейчас в процессе переговоров. Обсуждаем: либо он уберет мелодию моего отца из своей композиции, либо заплатит деньги. Я как сын своего отца очень расстроился, что нет никаких ссылок на папу. У людей не хватило совести даже обратиться», — рассказал Вячеслав Шаинский.

Сын композитора добавил, что трек ему понравился, но обидно, что к вопросу с музыкой «подошли так непрофессионально».

