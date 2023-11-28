Родные Шаинского потребовали компенсацию от рэпера Liaze за песню крокодила Гены
Наследники композитора Владимира Шаинского потребовали компенсацию от немецкого рэпера Liaze (Ильи Рейзвиха), который использовал фрагмент «Песенки крокодила Гены» в своем треке «2003». Об этом сообщает Regnum.
По данным агентства, рэп-исполнитель использовал слова и музыку из произведения Шаинского, не получив соответствующего разрешения. При этом Liaze заявлял представителям своего лейбла, что уладил вопросы по авторским правам.
Как отметил сын Шаинского Вячеслав, никто не договаривался с семьей композитора об использовании музыки. Правообладателем произведений является вдова Шаинского Светлана, вопросами финансов и использования произведений де-факто занимается Вячеслав.
«Мы написали на лейбл и сейчас в процессе переговоров. Обсуждаем: либо он уберет мелодию моего отца из своей композиции, либо заплатит деньги. Я как сын своего отца очень расстроился, что нет никаких ссылок на папу. У людей не хватило совести даже обратиться», — рассказал Вячеслав Шаинский.
Сын композитора добавил, что трек ему понравился, но обидно, что к вопросу с музыкой «подошли так непрофессионально».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru