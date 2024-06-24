Правительство поддержало проект о проверке сотрудников с доступом к гостайне

Правительство РФ поддержало законопроект о праве руководителей режимно-секретных подразделений проверять отметки в загранпаспортах тех, кто имеет доступ к государственной тайне, передает РИА Новости.

Отмечается, что мера направлена на повышение уровня нацбезопасности и оперативное выявление фактов, которые могут навредить государству.

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До этого в Госдуму внесли законопроект о проверке работодателями загранпаспортов россиян, владеющих гостайной. Авторами инициативы стали депутат от «Единой России» Анатолий Выборный, главы комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и комитета по обороне Андрей Каратаполов, а также другие парламентарии.

Владимир Путин утвердил положение, в соответствии с которым допущенные к гостайне россияне должны уведомлять ФСБ и Службу внешней разведки за 30 дней до выезда за рубеж, следует из указа. Также порядок выезда распространяется на сенаторов, депутатов Госдумы или региональных заксобраний, судей, глав муниципалитетов, адвокатов, обладающих совершенно секретными сведениями, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Павел Лисицын
ТЕГИ:ЧиновникиЗагранпаспорт

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