Правительство планирует ограничить работу ТЦ из-за коронавируса

Рекомендации по ограничениям в связи с распространением пневмонии нового типа COVID-19 будут подготовлены правительством и направлены в регионы. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

На заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом глава кабинета министров отметил, что список рекомендаций будет сформирован уже в среду, 25 марта.