Мишустин пообещал наказание губернаторам за промахи в борьбе с коронавирусом

Губернаторы будут строго наказаны в случае недостаточного внимания к организации больничных мест для зараженных коронавирусом, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Он подчеркнул, что нельзя пренебрегать здоровьем людей.